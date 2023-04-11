В Іспанії, у Валенсії, стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем і додатковим вихідним у понеділок.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Valencia Plaza.Пілотний проект із введенням чотириденного робочого тижня у Валенсії триватиме до 7 травня. У міській раді зазначили, що мета — дізнатися вплив 32-годинного робочого тижня на «громадянські аспекти» містян, а не бізнес та фінанси.»Ми працюємо над речами, які приносять безпосередню користь людям, багато з них стосуються організаційних питань, організації суспільства», — заявив мер Валенсії Хоан Рібо.Завдяки експерименту Валенсія стає першим містом у світі, яке реалізує проект із 32-годинним робочим тижнем, йдеться у повідомленні.Раніше ми писали, в Іспанії ініціюють проведення «канікул солідарності» для українських дітей, які жили й живуть в умовах бомбардувань.Нагадаємо, Реал Мадрид впевнено обіграв Барселону та вийшов у фінал кубка Іспанії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.