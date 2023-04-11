Погода в Україні 11 квітня буде по-весняному теплою. Проте у більшості областей очікують шквали та дощі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в Україні Синоптики зазначають, що сьогодні дрібні дощі очікуються на заході, а в центральних, східних та південних областях можливі помірні опади. На решті території буде сухо.Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Проте на півдні та сході нашої України прогнозуються шквальні пориви вітру до 15-20 м/с.Температура повітря по Україні вдень буде у межах від +12 до +17 градусів. Вночі опуститься до +3 +8 градусів. У Карпатах вдень +3 +8 градусів, а вночі близько нуля. Погода у КиєвіУ Києві та області сьогодні хмарно з проясненнями, проте без істотних опадів. Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.Стовпчики термометрів у столиці вдень покажуть +13 +15 градусів. Вночі температура опуститься до +4 +6 градусів.Нагадаємо, жителів Одеси та області попередили про шторм та закликали бути обережними через мінну небезпеку.Також синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця тижня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]