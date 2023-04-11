Північнокорейський лідер Кім Чен Ин закликав «відсунути» війну проти США та Південної Кореї більш практичними та наступальними методами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.»Застосувавши практичні та наступальні методи, нам вдасться протистояти агресивним діям США та Південної Кореї», — заявив Кім Чен Ин.Ймовірно, такий коментар у ході засідання Центральної військової комісії є реакцією на нещодавню серію спільних військових навчань США, Японії та Південної Кореї, які, на думку КНДР, були спрямовані на підготовку до «тотальної війни».В останні тижні Північна Корея також провела різні військові заходи, представивши нові ядерні боєголовки меншого розміру, а також зазнавши нового підводного бойового безпілотника, здатного нести ядерну зброю.Нагадаємо, що 24 березня Північна Корея вперше заявила про проведення випробувань нового підводного дрону з ядерною боєголовкою.А 16 березня КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету до акваторії Східного моря, яка здатна досягти західного узбережжя США.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.