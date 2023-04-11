10 квітня починається Страсний тиждень напередодні Великодня 2023 року. Другий день тижня називається – Великий, або Пристрасний, вівторок. Цей день має своє значення та низку традицій.Що суворо заборонено сьогодні, а що зробити треба, важливі прикмети – дізнайтесь у матеріалі Styler.Значення Великого вівторкаЗгідно з Біблією в цей день Ісус Христос викрив фарисеїв і книжників, а ще розповів апостолам притчі про десятьох дів, про таланти, про данину кесаря, про воскресіння мертвих, про Страшний суд і смерть.Традиції Великого вівторкаВіруючі проводять другий день Страсного тижня в молитвах і покаянні. У церквах йдуть служби, священнослужителі розповідають парафіянам про уроки Христа та їх значення. Триває суворий піст.Весь Страсний тиждень також називають Чистим — християни ведуть підготовку до Великодня, прибирають свої житла і позбавляються зайвих речей. У Великий вівторок, зокрема, можна віддати тим, хто потребує, речі, які більше не знадобляться.Також можна починати закуповувати продукти до великоднього столу та обов’язково оновити чи випрати скатертину. Також у вівторок починали розмальовувати писанки. Це заняття вважалося сакральним, тому в такі моменти намагалися залишитися наодинці зі своїми думками, щоби чужа енергетика не впливала на роботу.Народні прикмети 27 квітня Якщо погода сира – це до гарного врожаю грибів. Якщо гримить грім — це означає ясне і тепле літо. Сонячна погода – до багатого врожаю.Що можна і не можна робити у Великий вівторокПрацювати в дні Страсного тижня дозволяється, до вівторка необхідно закінчити всі справи, пов’язані з шиттям, та продовжувати прибирання.А ось розважатися, влаштовувати гуляння та особисті свята, веселитися не слід. У шлюби у ці дні також не вступають. Раніше ми писали, як спекти паску Львівська баба.Також дізнайтеся про 7 прикрих помилок у готуванні паски, які зіпсують святкову випічку.