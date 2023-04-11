У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області окупанти обшукують будинки мирних жителів у пошуку зв’язків із ЗСУ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.Також повідомляється, що місцеві жителі мають отримувати дозвіл на пересування територією області. Заявки, що подали на отримання перепусток, піддаються посиленій перевірці з боку окупантів на предмет причетності до сил оборони України.Окупанти також продовжують посилювати тиск на громадян України на тимчасово захоплених територіях. Нещодавно, у Сніжному Донецькій області, було звільнено працівників міської лікарні, які не отримали російські паспорти.Раніше стало відомо, що у південно-східній частині тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області російські загарбники облаштували нову катівню.Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти облаштували тортури у підвалах Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Як правило, там утримуються енергодарські активісти, волонтери та підприємці.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]