11 квітня православні віруючі шанують святого Марка. У народі цю дату називають – Марков день.У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети.Історія та традиції цього дняПреподобний Марк жив у Сирії IV столітті і був єпископом. Відбувалося це за часів царювання Костянтина Великого, коли з дозволу імператора Марк зруйнував кілька язичницьких храмів. Іновірці розлютилися на святого і, коли на престол зійшов племінник Костянтина, зажадали, щоб Марк за свої гроші відновив усі капища. Отримавши відмову, довго мучили преподобного, катуючи його тіло ножами, але святий стійко виніс усі муки і помер декількома роками пізніше.Головні прикмети цього дня Якщо побачите вранці густі хмари на небі – чекайте увечері дощу; Якщо прилетіли лебеді – весна виявиться теплою; грім гримить рано-вранці — скоро чекайте похолодання; сорока будують гнізда близько до землі – влітку будуть часті грози.Що не можна робити у цей день Лаятися, злитися і поганословити – весь негатив повертається назад із потрійною силою; За повір’ям, не можна топтати крихти їжі, що впали зі святкового столу на підлогу — це вважається поганим знаком; Не відмовляйте нікому у допомозі.Іменини святкують цього дня Антип, Іван, Кирило, Марк, Яків, Емма, Леонтій, Філіп, Валерію, Станіслав. Раніше ми писали, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями та чи будуть довгі вихідні.Крім того, синоптики приголомшили новим прогнозом на Великдень.