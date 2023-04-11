Міністри фінансів країн «Великої сімки» обговорять вторгнення РФ, глобальну економіку та фінансові ринки. Також під час зустрічі Японія представить модель фінпідтримки України.Про це заявив міністр фінансів Японії Шуничі Судзукі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.За його словами, Японія очолить зустріч міністрів фінансів країн «Великої сімки» у середу у Вашингтоні. Очікується, що G7, до якої входять Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, США та Японія, підтвердить свою солідарність у наданні фінансової підтримки Україні та введенні санкцій проти Росії.Судзукі також зазначив, що під час зустрічі представить та пояснить модель фінансової підтримки України з боку Японії колегам із G7. Це пов’язано з тим, що уряд країни запроваджує низку законодавчих змін, необхідних для надання кредитів та інших заходів підтримки країні, що воює.»Японія активно сприяла вирішенню боргових проблем і підтримці країн, що розвиваються. Ми хочемо пояснити зусилля Японії і сприяти міжнародному співробітництву», — додав він. Раніше ми писали, що Японія ініціювала серію міністерських зустрічей, прагнучи очолити обговорення низки питань, серед яких вторгнення РФ в Україну, проблеми з енергопостачанням та ін.Також повідомлялося, що уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти РФ , який забороняє експорт компонентів для авіації, космічної галузі, а також матеріали для виробництва дронів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]