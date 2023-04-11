Всем понятно, что от итогов президентских выборов в США будущее Украины в ее войне с российским оккупантом зависит более чем сильно. Как считают некоторые американцы, нынешний скандал вокруг одного из потенциальных кандидатов от республиканцев на выборах – Дональда Трампа – заметно добавил ему процентов к его политическому рейтингу. Шумиха заставила электорат опять заговорить о Трампе, а многих – ему даже немного посочувствовать и оценить тяжесть его «ноши». Скандалы не всегда играют в минус, так часто бывает. Есть мнение, что если на выборы таки выходят демократ Байден и республиканец Трамп, то Байден побеждает у Трампа (с не очень большим, но отрывом). Если Трамп сходит с дистанции и на выборы выходят Байден и республиканец Десантис, то победу одерживает нынешний губернатор Флориды Рон Десантис. Все возможно. Почему республиканцы уходят от Трампа? Что будет с дальнейшей поддержкой Украины в случае, если, помимо большинства в Палате представителей и своего Спикера, в распоряжении GOP будет еще и Овальный кабинет Белого дома?

«Да, республиканцы уходят от Трампа. Они не говорят, что он какой-то не такой, не называют Трампа «клоуном» и тому подобное. Нет, конечно же, ведь это были бы очень тяжелые определения. Они говорят, что сами строят свою карьеру в политике и что Трамп уже менее важен, что он – не впереди. Трамп имеет какую-то свою часть электората. Республиканцы его не списывают полностью, не нападают на него, а просто идут своим, но другим путем», – говорит адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик.

«В принципе, скоро им нужно будет в рамках конкурса (а выборы – тот же конкурс) говорить, что они лучше, – считает эксперт. – Это как боксеры перед боем часто друг друга обзывают, показывая, что они лучше и сильнее соперника. Но, я думаю, это будет все аккуратно сделано потому, что те, кто сильно сцепятся с Трампом, упадут на его уровень. Поэтому, для них лучше будет или вообще его игнорировать, или в основном не замечать. А он будет о многих говорить разное на каком-то «уличном» уровне (у него же «уличный» стиль и он просто не может глубоко и аналитически критиковать позиции оппонентов)».

Почему в Украине так боятся, что если президентом США станет республиканец, то у Америки поменяется отношение к войне, Украине, Европе, РФ? На этот вопрос Юрий Ванетик ответил так:

«А боятся потому, что не понимают риторики. Республиканцы многое говорят потому, что они не могут брать ту же позицию, что и демократы. Если демократы в глазах американского народа – те, кто всех выручают, всех «обнимают», понимают и хотят помочь не так по заслугам, как по обстановке, то республиканцы – жестко за ответственность. Они – пуритане и считают, что человек сам создает свою реальность и должен за нее нести ответственность. Они хотят идти по экономическим правилам, по правилам рынка, а не по щедрости и эмоциям. Это – очень важное отличие. Тут просто две разные философии. И республиканцы так считают не столько потому, чтобы себя как-то выделять, а потому, что хотят быть правдивыми в своей философии.

Я думаю, что если республиканцы войдут во власть, то актуализируются вопросы, связанные с развитием военного сектора, доминацией над Россией и уже более контролируемые и продуманные поставки помощи в Украину. Это не о том, что помощь исчезнет, просто она будет другого плана (чтобы убрать вопросы, мол, «деньги могут идти на коррупцию» и так далее). Возможно, будут другие контроли или что-то подобное. Но, все равно помощь продолжится потому, что, как я уже не раз говорил, республиканцам очень важно победить Россию.

Это не значит, что денег будет меньше или оружия будет меньше. Я думаю, что денег может быть даже больше потому, что США будут инвестировать в инфраструктуру, восстановление Украины. А оружия тоже будет не меньше потому, что, опять же, Америка хочет помогать тем, кто выбирает ее ориентиром, партнером, и потому, что Россия – больше враг республиканцев, чем демократов. Это точно!».

«У нас есть концепция, которая звучит как «american exceptionalism» («американская исключительность»). С одной стороны, это и понятно, ведь для страны-лидера важно иметь патриотов, в этом есть свой смысл. Это даже видно по нашему мышлению, нашему отношению ко многим вещам. Это присутствует в разговорах, в позициях. Такая концепция – больше в мышлении республиканцев.

Именно поэтому республиканцы просто не могут дать России выиграть. Если Россия выиграла бы, тогда полностью сломалась бы эта концепция. Плюс к этому, в мире стали бы доминировать диктатуры. Для республиканцев крайне важно, чтобы такого не произошло. Поэтому, они уверены, что должен быть сильный военный сектор, что его нужно развивать и укреплять. Они считают, что мира не будет, если США не будут готовы победить.

Есть представители отдельных крыльев Республиканской партии США, которые продолжают заявлять, мол, «это не наша война, мы не хотим участвовать в чужих войнах, зачем нам финансировать или помогать одной из сторон» и так далее…

Нет, сейчас – это наша война! Это война с Россией и, может, республиканцы используют сейчас эту ситуацию для того, чтобы как раз доминировать и победить. Тут желание победить очень точно попадает в концепцию «американской исключительности». Поэтому, для республиканцев крайне важно – победить в любом случае, не взирая ни на что», – подытожил Юрий Ванетик.