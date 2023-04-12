Багато людей зберігають у будинку різні дрібнички та пам’ятні вироби. Однак, не усі знають, що деякі з цих предметів можуть зруйнувати життя.Які речі притягують в будинок бідність — читайте нижче на Styler.Чужі речіВажливо знати, що абсолютно будь-яка чужа річ у будинку — потенційне джерело негативу. Вважається, що найбільшої небезпеки представляють талісмани і амулети. Все тому, що вони заважають нормальній циркуляції енергії в будинку, тому що є чужорідними предметами.Зазначимо, що це правило не поширюється на подарунки та на ті речі, які ви самі купили.Розбите дзеркало чи посудТакі речі залучають в будинок дрібні невдачі. Він таких речей варто позбуватись відразу, адже вони починають діяти дуже швидко.Зламаний годинникНеважливо, що стало причиною поломки — необхідно якнайшвидше виправити або викинути годинник. Несправний механізм неминуче призводить до появи чорної смуги.Щоб запобігти негараздам, необхідно якнайшвидше полагодити годинник.Старий віникВважається, що старі віники приносять в будинок енергетичне сміття. Не варто економити на купівлі нового віника, якщо хочете уникнути непевності та постійних невдач.Гроші і гаманціЯкщо у вас є тяга до колекціонування монет, то краще складати їх в альбом, адже старий гаманець для цього не підходить. Гроші — це енергія і якщо зберігати їх в непривабливому місці, то енергетичні потоки блокуються. Раніше ми повідомляли, які предмети в будинку можуть псувати настрій і навіть викликати депресію.Також ми писали, чому категорично не можна мити підлогу старим одягом.