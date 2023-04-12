Президент Росії Володимир Путін несерйозно ставиться до переговорів, бо досі вірить, що може розтрощити Україну.Про це заявив директор центрального розвідувального управління США Вільям Бернс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.Під час виступу в університеті Райса директор ЦРУ розповів, що запланований контрнаступ України є дуже важливим, адже саме прогрес ЗСУ на полі бою, швидше за все, сформує перспективи для переговорів.»Справжні країни дають відсіч. Путін глибоко помилявся у своїх припущеннях щодо України до війни», — зазначив Бернс.Він додав, що продовження подальшої підтримки України з боку США є дуже важливою, в тому числі шляхом обміну розвідданими. Раніше ми писали, у Держдепі США заявили, що важливі рішення щодо проведення контрнаступальних дій з метою деокупації захоплених росією територій Україна приймає самостійно.Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що США не сумніваються у перемозі України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.