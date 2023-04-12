12 квітня православні вшановують пам’ять Іоанна Лествичника. У народі ця дата називається — Іван Лествичник.У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети.Історія та традиції цього дняІоанн Лествичник народився в Єрусалимі, він з дитинства був дуже освіченим та обдарованим молодим чоловіком. Коли йому виповнилося 16, він залишив мирські справи і оселився на Синайській горі.Про життя Іоанна відомо мало, але зрозуміло, що він не відчував поневірянь, вів помірний спосіб життя. Не голодував і не постився, але їв у міру, спав не більше за потрібне і все життя допомагав нужденним. У вільний час читав та переписував книги, недовго був єпископом. Помер у віці 80 років.Традицією на Івана Лествичника є випікання невеликих хлібців у вигляді драбинки, щоб кількість сходів дорівнювала членам сім’ї. Крім того, кожен має з’їсти це печиво – тоді здоров’я вистачить на цілий рік. Також за звичаєм це печиво приносили до церкви, де окропляли святою водою.Важливі прикмети цього дня Якщо кульбаби цвітуть — літо буде пізнім та коротким; Якщо сьогодні йдуть часті дощі – до гарного врожаю грибів; бджоли літають і рояться — погода покращає і буде спека; гуси літають високо — до сильних злив.Що не можна робити 12 квітня Молодій парі не можна цього дня навідуватись до будинку батьків, інакше сварки не уникнути. Не варто цього дня виглядати із вікна на вулицю. Також не потрібно виходити без особливої потреби з дому. Іменини у цей день відзначають Іван та Захар. Раніше ми писали, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями та чи будуть довгі вихідні.Крім того, синоптики дали прогноз погоди на Великдень в Україні.