Екс-президент США Дональд Трамп звернувся до суду з проханням відкласти розгляд справи про наклеп на чотири тижні. На його думку, перенесення необхідне через підвищену увагу до процесу з боку ЗМІ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Адвокати Дональда Трампа наполягають, що, згідно з його правом на справедливий судовий розгляд, необхідний період «охолодження» після упередженого висвітлення процесу у ЗМІ та обвинувального висновку прокуратури у справі про фальсифікацію документів.Засідання має відбутися за позовом про наклеп від письменниці та колумністки Джин Керрол. Позов був поданий після того, як Трамп заперечував її звинувачення проти нього.Раніше повідомлялося, що після пред’явлення звинувачення Трампу головуючий суддя та його родина почали отримувати численні погрози.Нагадаємо, Трамп офіційно висунули кримінальне звинувачення. У чому саме його звинувачують — читайте за посиланням.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.