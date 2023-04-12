Гороскоп до кінця квітня 2023 розповість, яким знакам Зодіаку в цьому місяці пощастить зустріти справжнє щире кохання, а для когось ця зустріч може стати доленосноюПро це пише Meta.ЛевАстрологи кажуть, що представники цього вогняного знаку вже у квітні зустрінуть свою долю, яку шукали протягом останніх кількох років.Зірки і планети вказують на те, що ця людина буде помітна у натовпі, ваше завдання, любі Леви — не впустити свій шанс.СтрілецьСтрільцям у стосунках варто видихнути, адже нарешті усі проблеми зникнуть на деякий час. Цей місяць допоможе віднайти причину постійних сварок та конфліктів з другою половинкою. Астрологи рекомендують не піддаватися маніпуляціям партнера, а натомість говорити все напряму і без фальші.Якщо ви самотні, частіше озирайтеся по сторонах, може, ваша доля ходить зовсім поруч.ТерезиХто-хто, а от Терези почнуть отримувати від життя насолоду та радість. Це те, чого ви так довго чекали!Спілкування з людьми буде приносити неймовірний комфорт, а серед цих співрозмовників може знайтися надцікава людина, з якою вдасться побудувати міцні стосунки.Раніше ми писали про єдиний знак Зодіаку, якому сильно пощастить з грошима у травні.Також читайте, яких жінок за знаком Зодіаку називають найкращими дружинами.Крім того дізнайтеся, й які чоловіки за знаком Зодіаку вважаються найвимогливішими.