Міністр закордонних справ Ніделандів Вопке Гукстра провів зустріч із головою МЗС Франції Катрін Колонною. Україна стала однією з тем переговорів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.Нідерланди та Франція об’єднують свої зусилля для створення сильного та стійкого Європейського союзу із реальною геополітичною вагою, щоб мати змогу протистояти викликам.“Війна в Україні ставить перед нами великі завдання. Ми повинні продовжувати тиснути на росію через санкції та підтримувати українців стільки, скільки буде потрібно”, — зазначив Гукстра. Раніше ми писали, через підозри у порушенні санкцій в Латвії судять журналістів, які співпрацювали з російськими ЗМІ.Нагадаємо, Канада ввела санкції проти осіб та компаній, яких пов’язують із ПВК «Вагнера».Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.