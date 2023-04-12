На посаду офіційного представника Державного департаменту США призначено Метью Міллера.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.Повідомляється, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Міллер працював у Раді національної безпеки США, де керував інформаційно-роз’яснювальною роботою та комунікаціями щодо України. До цього він обіймав посаду директора Управління зв’язків із громадськістю у Міністерстві юстицій США, а також був представником генпрокурора США Еріка Холдера.Попередній представник Держдепартаменту Нед Прайс пішов у відставку 17 березня. Пан Прайс отримав нову посаду, де він відповідає за політичні та адміністративні функції відомства. Його заступник Ведант Патель виконував обов’язки речника Держдепартаменту до призначення Метью Міллера.Раніше ми писали, що офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс збирався піти у відставку наприкінці березня. Він був головним представником Держдепу із приходу до влади адміністрації Байдена.Раніше в Держдепі заявили, що Сполучені Штати не мають жодних сумнівів у тому, що Росія та її збройні сили скоюють військові злочини в Україні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.