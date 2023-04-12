Витік секретних документів у США міг статися за межами Пентагону. Низка документів містить суворо засекречені дані, які отримали Агентство національної безпеки (АНБ) та Центральне розвідувальне управління (ЦРУ).Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.Ряд даних, що містяться у витоку, не були включені до жодного з брифінгів Міноборони США і були суворо засекречені. Співробітникам Пентагону було практично неможливо отримати доступ до цієї інформації.За інформацією Fox News, зазвичай до брифінгу Пентагону має доступ від 1 до 5 тисяч осіб. Вони містять інформацію про ситуацію в зоні воєнних дій в Україні та доставляються електронним способом на захищені планшети iPad. Документи можуть друкуватись лише на спеціальних захищених принтерах, їх сторінки нумеруються. Це дозволяє розслідувачам відстежити, де було надруковано документи.Слідчі припускають, що причиною витоку могло стати невдоволення співробітника розвідки США або навмисний саботаж з метою підриву національної безпеки. Частину опублікованих документів підробили, щоб ввести в оману слідчих.Нагадаємо, раніше The New York Times повідомило про нібито «витік» у мережі засекречених документів про підготовку контрнаступу ЗСУ. Витік також стосувався і Британії.Детальніше про «витік» секретних документів США та наслідки для України — читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]