У травні цього року країни-члени G7 можуть запровадити санкції щодо діамантів російського видобувного гіганта «Алроса».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.Видання зазначає, що обмеження можуть ввести 19-21 травня під час зустрічі в Японії напередодні ювелірної виставки у Лас-Вегасі, що відбудеться в червні. Санкції стосуватимуться діамантів, вагою 1 карат.»Щойно санкції набудуть чинності, виникне невизначеність щодо зайнятості майже трьох мільйонів робітників у Сураті, алмазному центрі Індії, де огранюють дев’ять із десяти алмазів у світі», — зазначає видання.Нагадаємо, що Британія запровадила санкції щодо холдингу USM російського мільярдера Алішера Усманова та сімей інших мільярдерів з РФ.Також Канада нещодавно запровадила санкції проти 14 осіб та 34 компаній з Росії, які пов’язані з групою «Вагнера» та авіаційним сектором.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.