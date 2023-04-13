Російські окупанти протягом минулої доби 46 разів обстріляли територію Херсонської області. Загарбники випустили 185 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.За словами посадовця, Херсон противник атакував 5 разів.Прокудін розповів, що снаряди влучили у житлові квартали населених пунктів і територію заводу в обласному центрі.»Унаслідок ворожого обстрілу 1 людина загинула, 2 — зазнали поранень», — додав глава ОВА.Окрім цього, з деокупованої території Херсонської області 12 квітня було евакуйовано 72 цивільних.Нагадаємо, російські окупанти ввечері 12 квітня здійснили ракетний обстріл міста Очаків Миколаївської області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.