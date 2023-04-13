У четвер, 13 квітня, по всій території Україні очікуються дощі. Проте температура повітря сягне 15 градусів тепла.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Сьогодні в Україні хмарно з проясненнямиПо всій території, крім західних регіонів, невеликий дощ, у східних, вночі і у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях помірний дощ.На заході країни вночі та вранці місцями туман.Температура вночі 5-10°, у західних областях 1-6° тепла (в Карпатах близько 0°); вдень 10-15° тепла. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Погода в Київській областіВ області хмарно з проясненнями, невеликий дощ.Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 10-15°. По Києву вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°. Вітер північно-східний 5-10 м/с.Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода на Великдень.РБК-Україна також повідомляло, що 5 квітня в Києві випала рекордна за 90 років кількість опадів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.