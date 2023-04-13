У парламенті відкриють Офіс з підтримки адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Верховної Ради Руслана Стефанчука.Спікер вже підписав відповідне розпорядження.»Впевнений, що новостворений Офіс додасть нової якості ухваленим законам і стане дієвим інструментом для того, аби забезпечити відповідність всіх законодавчих ініціатив acquis ЄС», — зазначив Стефанчук.За словами нардепа, серед основних завдань Офісу — експертна, аналітична, інформаційна й документальна підтримка комітетів парламенту під час опрацювання євроінтеграційних законопроектів.»Діяльність Офісу забезпечуватимуть за рахунок міжнародної технічної допомоги», — додав глава Верховної Ради.Нагадаємо, 12 квітня відбулося перше міжкомітетське засідання депутатів ВРУ та Європейського арламенту.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.