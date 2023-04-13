Росіяни продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях Донецької області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.Так, у населеному пункті Графське Волноваського району Донецької області, та навколо, збільшилась кількість блокпостів та патрулів. На блокпостах ворог активно проводить фільтраційні заходи місцевого населення. Схожа ситуація і у Благодатному Донецької області. Побоюючись витоку інформації про місця розташування підрозділів окупантів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху таксистам, в’їзд місцевим жителям дозволено виключно за наявності реєстрації. Нагадаємо, воїни ЗСУ за минулу добу відбили понад 45 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.