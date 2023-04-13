13 квітня віруючі згадують святого Іпатія, який був єпископом Гангри.У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети.Традиції цього дняСвятий Іпатій славився неймовірними чудесами, молитвами, а також лікуванням людей, які втратили зір. Іпатію традиційно моляться породіллі, щоб не виникли ускладнення, а молока виявилося достатньо для малюка. Крім того, свої прохання про дітей Іпатію направляють і жінки, які поки що не можуть народити малюка.Головні прикмети на 13 квітня Якщо у клена та берези виділявся сік – отже, потеплішає. Якщо птахи, що прилетіли з півдня, довгий час не щебетали – значить, холоди ще протримаються. Перелітні птахи зграями злітаються – весна буде дружною. Чим хмари прозоріші, тим тихіша погода, але можливий і дощ. Якщо березовий сік несмачний – урожай хліба буде добрим. Якщо світло і сонячно – настане тепле літо. Якщо вранці був дощ – літо обіцяло бути мокрим.Що сьогодні не можна робитиНе рекомендується вживати алкоголь, а також садити нові рослини. Наші пращури вірили, що вони не приживуться і незабаром зав’януть.Якщо побоюєтеся пожежі та інших лих, обов’язково спаліть сьогодні всі старі речі, що залишились у будинку.Іменинники цього дня Іоанна, Ганна, Яків, Іван, Інокентій. Раніше ми писали, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями та чи будуть довгі вихідні.Крім того, синоптики дали прогноз погоди на Великдень в Україні.