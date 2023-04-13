За перші три місяці 2023 року в центральному Середземномор’ї загинув 441 мігрант чи біженець.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.Міжнародна організація з міграції заявила, що це найбільша кількість загиблих з 2017 року. Генеральний директор організації Антоніу Віторіну заявив, що за останні 9 років на цьому маршруті зафіксовано понад 20 тисяч смертей.»Боюся, що ці цифри вже стали нормою. Держави мають відреагувати», — заявив він.Нагадаємо, що днями повідомлялось про судно з приблизно 400 людьми на борту, яке дрейфувало та починало тонути між Грецією та Мальтою.А до цього декілька човнів з мігрантами затонули біля узбережжя Тунісу, намагаючись потрапити до Італії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.