У місті Красногорівка та навколишніх селах Донецької області залишається напружена ситуація. Кількість ворожих обстрілів збільшується щодня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ.»Попри це, не всі батьки готові евакуюватися разом із дітьми та відкладають виїзд. Наразі там залишаються ще 42 дитини”, — зазначили у відомстві.Водночас вказується, що правоохоронці продовжуватимуть роботу з евакуації дітей з прифронтових населених пунктів і надалі, поки не вивезуть всіх неповнолітніх.»Громадяни можуть звертатися з питань щодо евакуації з Мар’їнської громади до групи поліції «Білий Янгол», — додали у МВС.Нагадаємо, з Куп’янської громади Харківської області евакуювали 18 дітей. Ще 560 неповнолітніх поки залишаються в регіоні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.