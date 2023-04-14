Часто люди скидають зі столу хлібні крихти рукою. Порушуючи дану прикмету, людина може накликати на себе біду.Чому категорично не можна так робити — читайте на Styler нижче.Що може статисьВважається, якщо прибрати крихти зі столу руками, то такі дії можуть призвести до серйозних конфліктів у сім’ї.Якщо при цьому залишки впали на підлогу, сварок не уникнути. Крім цього, слід зазначити, що у випадку, якщо робити так постійно, то негативна енергія вийде за межі дому.Загалом крихти зі столу можна зібрати ганчіркою і струсити в раковину або висипати в годівницю для птахів. Дуже важливо, щоб вони не впали на підлогу.До того ж ні в якому разі не можна закидати на стіл ноги та використовувати його замість стільця. На обідньому столі ніколи не повинні знаходитися сторонні предмети.Стіл у кухні призначений тільки для прийняття їжі — не для рукоділля та малювання. Згідно з прикметою, можна отримати серйозне покарання.До того ж не можна залишати залишки хліба після вечері до ранку. Це може призвести до захворювання, погіршення здоров’я та невдач.Як привернути удачуВважається, що для того, щоб залучити фінанси у будинок, необхідна купюра, яку потрібно покласти під скатертину.Також, щоб привернути в будинок щастя, варто виключити будь-які сварки, які можуть відбутися за столом. Завжди потрібно пам’ятати, що у столів особлива енергетика, і будь-який негатив вони вбирають швидко. Раніше ми повідомляли, які речі в будинку приносять невдачу і бідність.Також ми писали, що заборонено робити з хлібом, щоб не було біди.