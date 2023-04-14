Північна Корея заявила, що під час останніх випробувань тестувала нову твердопаливну балістичну ракету Hwasong-18.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.За словами корейських державних ЗМІ, нова ракета «радикально реформує» компоненти стратегічного стримування КНДР, підвищить ефективність її ядерної контратаки і змінить практичність її наступальної стратегії.Видання зазначає, що це перше використання твердого палива в балістичній ракеті КНДР.»Розробка твердопаливної міжконтиПівнічна Корея заявила, що під час останніх випробувань тестувала нову твердопаливну балістичну ракету Hwasong-18.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.За словами корейських державних ЗМІ, нова ракета «радикально реформує» компоненти стратегічного стримування КНДР, підвищить ефективність її ядерної контратаки і змінить практичність її наступальної стратегії.Видання зазначає, що це перше використання твердого палива в балістичній ракеті КНДР.»Розробка твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети тривалий час вважалася ключовою менентальної балістичної ракети тривалий час вважалася ключовою метою Північної Кореї, оскільки вона могла би допомогти КНДР швидше розгорнути ракети під час війни», — зазначає Reuters.Нагадаємо, що 13 квітня КНДР здійснила ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.А 8 квітня КНДР заявила про друге випробування підводного БПЛА з ядерним зарядом Haeil-2 у Східному морі.Термінові та важливі повідомлення про війтою Північної Кореї, оскільки вона могла би допомогти КНДР швидше розгорнути ракети під час війни», — зазначає Reuters.Нагадаємо, що 13 квітня КНДР здійснила ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.А 8 квітня КНДР заявила про друге випробування підводного БПЛА з ядерним зарядом Haeil-2 у Східному морі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.ну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.