Північна Корея заявила, що під час останніх випробувань тестувала нову твердопаливну балістичну ракету Hwasong-18.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.За словами корейських державних ЗМІ, нова ракета «радикально реформує» компоненти стратегічного стримування КНДР, підвищить ефективність її ядерної контратаки і змінить практичність її наступальної стратегії.Видання зазначає, що це перше використання твердого палива в балістичній ракеті КНДР.»Розробка твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети тривалий час вважалася ключовою метою Північної Кореї, оскільки вона могла би допомогти КНДР швидше розгорнути ракети під час війни», — зазначає Reuters.Нагадаємо, що 13 квітня КНДР здійснила ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.А 8 квітня КНДР заявила про друге випробування підводного БПЛА з ядерним зарядом Haeil-2 у Східному морі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.