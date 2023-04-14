За четвер, 13 квітня, росіяни 68 разів обстріляли Херсонську область, загинуло двоє людей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.Загарбники випустили 280 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.Саме місто Херсон ворог обстріляв 4 рази.»Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію закладу освіти в с. Зміївка та паркову зону в Херсоні», — зазначив він.Через обстріли дві людини загинули, чотири — дістали пораненняНагадаємо, 13 квітня російські війська обстріляли парк у Херсоні та вдарили керованими авіабомбами по селу Зміївка Бериславського району.А раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти протягом 12 квітня 46 разів обстріляли територію Херсонської області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.