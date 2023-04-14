Найближчими днями про стабільний антиНайближчими днями про стабільний антициклон над Україною, що зумовить відсутність дощів, не йдеться. Сьогодні погода в Україні буде неоднорідною, а потепління варто чекати наступного тижня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.Погода на сьогодні в Україні»Чудове весняне тепло охопить західні області, більшість півдня (окрім Запоріжжя) та частину центральних областей. Тут очікується протягом дня +15…+20 градусів», — розповіла вона.За словами синоптика, найхолоднішою частиною виявитциклон над Україною, що зумовить відсутність дощів, не йдеться. Сьогодні погода в Україні буде неоднорідною, а потепління варто чекати наступного тижня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.Погода на сьогодні в Україні»Чудове весняне тепло охопить західні області, більшість півдня (окрім Запоріжжя) та частину центральних областей. Тут очікується протягом дня +15…+20 градусів», — розповіла вона.За словами синоптика, найхолоднішою частиною виявиться північна, також східна, а ще Полтавська області — вдень туться північна, також східна, а ще Полтавська області — вдень тут буде не вище +8…+11 градусів.»Помірні дощі пройдуть у східних областях, у більшості областей України — місцями невеликі», — додала вона, уточнивши, що у західній частині України переважатиме суха погода, хіба що аж ввечері на Закарпатті поллє дощ.Погода сьогодні в КиєвіУ Києві впродовж дня температура повітря не підніметься вдень вище +9….+11 градусів.»Буде перева буде не вище +8…+11 градусів.»Помірні дощі пройдуть у східних областях, у більшості областей України — місцями невеликі», — додала вона, уточнивши, що у західній частині України переважатиме суха погода, хіба що аж ввечері на Закарпатті поллє дощ.Погода сьогодні в КиєвіУ Києві впродовж дня температура повітря не підніметься вдень вище +9….+11 градусів.»Буде переважно хмарно, місцями ймовірний невеликий дощ», — додала синоптик.жно хмарно, місцями ймовірний невеликий дощ», — додала синоптик.Погода у найближчі дніПогода у найближчі дні у суботу в столиці буде ще холодніше; а в неділю, на Великдень, трохи потепліє, але не без дощу.Коли в Україні потеплієЗа даними Діденко, відчутніше тепло прийде у вівторок, 18 квітня.Як повідомлялося раніше, погода на Великдень може принести неприємний сюрприз українцям через ймовірне похолодання та навіть нічні замор у суботу в столиці буде ще холодніше; а в неділю, на Великдень, трохи потепліє, але не без дощу.Коли в Україні потеплієЗа даними Діденко, відчутніше тепло прийде у вівторок, 18 квітня.Як повідомлялося раніше, погода на Великдень може принести неприємний сюрприз українцям через ймовірне похолодання та навіть нічні заморозки.Зазначимо, що в Укргідротметцентрі прогнозують, що в ціломуозки.Зазначимо, що в Укргідротметцентрі прогнозують, що в цілому квітень буде тепліший за норму на 1,5-2 градуси.Термінові та важливі повідомлення про війквітень буде тепліший за норму на 1,5-2 градуси.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.ну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна -дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.uawww.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту:. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected][email protected]..