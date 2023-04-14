У Сполучених Штатах мають намір провести ротацію бойової групи, яка тренує українських військових на полігоні в німецькому Графенвері.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону Патріка Райдера під час брифінгу.»Наприкінці цього місяця бойова група 39-ї піхотної бригади Нацгвардії, що базується в штаті Арканзас, замінить бойову групу 27-ї піхотної бригади з Нью-Йорка та прийме командування Об’єднаною багатонаціональною тренувальною групою — Україна (JMTGU) на навчалУ Сполучених Штатах мають намір провести ротацію бойової групи, яка тренує українських військових на полігоні в німецькому Графенвері.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону Патріка Райдера під час брифінгу.»Наприкінці цього місяця бойова група 39-ї піхотної бригади Нацгвардії, що базується в штаті Арканзас, замінить бойову групу 27-ї піхотної бригади з Нью-Йорка та прийме командування Об’єднаною багатонаціональною тренувальною групою — Україна (JMTGU) на навчальному полігоні Графенвер у Німеччині», — розповів генерал.Райдерьному полігоні Графенвер у Німеччині», — розповів генерал.Райдер зазначив, що поточна бойова група зі штату Нью-Йорк прийняла на себе керівництво JMTGU у серпні 2022 року.»І ми з нетерпінням чекаємо прибуття групи з 39-ї бригади та продовження важливої роботи, щоби забезпечити Україну тим, що їй потрібно для навчань», — додав речник Пентагону.Нагадаємо, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв показав, як наші воїни підвищують свою майстерність та проходять тренування.Також в Ген зазначив, що поточна бойова група зі штату Нью-Йорк прийняла на себе керівництво JMTGU у серпні 2022 року.»І ми з нетерпінням чекаємо прибуття групи з 39-ї бригади та продовження важливої роботи, щоби забезпечити Україну тим, що їй потрібно для навчань», — додав речник Пентагону.Нагадаємо, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв показав, як наші воїни підвищують свою майстерність та проходять тренування.Також в Генштабі нещодавно продемонстрували підготовку наших воїнів до ведештабі нещодавно продемонстрували підготовку наших воїнів до ведення бойових дій у нічних умовах.Термінові та важливі повідомлення про війння бойових дій у нічних умовах.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.ну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.