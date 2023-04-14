Україна, Молдова та Румунія домовились про спільне протистояння російській пропаганді та дезінформації.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву міністрів закордонних справ та міністрів оборони трьох країн.В ній йдеться, що Росія активно використовує гібридні тактики для дестабілізації ситуації в Україні, Молдові та інших країнах.»Ми продовжуватимемо співпрацювати стільки, скільки буде необхідно, щоб підтримувати право вільно обирати власну зовнішню політику та альянси, здійснювати законну самооборону, зміцнювати стійкість і забезпечувати стабільність, безпеку та процвітання в нашому регіоні», — сказано в заяві.Нагадаємо, що в Держдепі США заявили, що Росія і Китай чітко узгодили свої дії щодо пропаганди і дезінформації з приводу війни в Україні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.