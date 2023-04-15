15 квітня православні християни вшановують пам’ять ієромонаха Тита Чудотворця. У народі свято називається Тіт-лідолом.У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети.Історія та традиції цього дняСвятий Тит – це апостол від сімдесяти, учень апостола Павла, перший єпископ Криту. Народився та помер на острові Кріт. До нього звернено Послання до Тита, яке входить до складу Нового Завіту. Тіт був язичником народження, як повідомляє Павло в Посланні до Галатів.Наші пращури в цей день відганяли ворон від дому. Вважається, над яким житлом птах розкриється, там незабаром почнеться безхлібиця, і людям доведеться «затягнути паски».Народні прикмети 15 квітня Якщо по полях мало річок розлилося, то сінокіс та врожай будуть слабкими. Якщо лід, що тане, в озері відразу тоне — чекай поганого врожаю. Перепілка кричить – до гарних жнив хліба. Журавлі потяглися на південь, отже, не бути року врожайним і вдалим. Якщо голуби розбуркувалися – наближається тепло.Що не можна робити сьогодні 15 квітня не варто годувати ворон, інакше вони почнуть літати над будинком, накликаючи на його мешканців проблеми. З найчастіших – голод, потреба та хвороби. Не рекомендується спати на несвіжій білизні. Потрібно його цього четверга поміняти, збивши всі подушки і ковдри. Загалом у цей день не можна сумувати, сваритися з кимось та думати про погане.День ангела 15 квітня відзначають власники таких імен: Георгій, Григорій, Єгор, Юхим, Сава. Раніше ми писали, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями та чи будуть довгі вихідні.Крім того, синоптики дали прогноз погоди на Великдень в Україні.