Російські війська сьогодні вночі, 15 квітня, із артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВ Сергія Лисака.»Вночі агресор вдарив по Нікопольському району – Мирівській громаді. З тяжкої артилерії туди прилетіли 10 снарядів. Обійшлося без загиблих та поранених», — йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.За словами Лисака, наразі рятувальники та поліцейські обстежують територію таРосійські війська сьогодні вночі, 15 квітня, із артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВ Сергія Лисака.»Вночі агресор вдарив по Нікопольському району – Мирівській громаді. З тяжкої артилерії туди прилетіли 10 снарядів. Обійшлося без загиблих та поранених», — йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.За словами Лисака, наразі рятувальники та поліцейські обстежують територію та з’ясовують наслідки обстрілу. Зазначимо, що вночі 11 квітня рос з’ясовують наслідки обстрілу. Зазначимо, що вночі 11 квітня російські війська зі ствольної артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.Крім того, у понеділок, 10 квітня, російські військові обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області . Внаслідок ворожої атаки є руйнація.Також повідомлялося, що у суботу, 8 квітня, російські військові з артилерії обстріляли дві громади Дніпропетровської області.Термінові та важливі повідомлення про війійські війська зі ствольної артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.Крім того, у понеділок, 10 квітня, російські військові обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області . Внаслідок ворожої атаки є руйнація.Також повідомлялося, що у суботу, 8 квітня, російські військові з артилерії обстріляли дві громади Дніпропетровської області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.ну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фУвага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]ейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected].