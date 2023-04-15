У переддень Великодня, 15 квітня, в Україні спостерігатимуться значні температурні контрасти — від нічних +2…+4 градусів у Харківській, Сумській, Полтавській областях до денних +20….+22 градуси в Криму.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.Зокрема, за даними синоптика, найтеплішою очікується погода в південній частині України та в прикарпатських областях, протягом дня +15…+20, в Криму до +22 градусів. А найхолоднішою виявиться північна частина України та північний схід, а також Волинь та Рівненська область — впродовж дня +4…+8 градусів.»На решті території України +10…+13 градусів», — констатувала вона.Опади дощі сьогодні передбачаються в західних областях, на у Житомирській та Вінницькій областях; дощ, місцями з мокрим снігом очікуються у Харківській, Луганській, Полтавській областях; на решті території України — без опадів.Сильний вітерЯк зазначила Діденко, характерна особливість цього дня — сильний вітер.»Пориви південно-східного вітру часом досягатимуть штормових значень, 15-20 метрів за секунду», — додала вона.Погода у КиєвіВ столиці сьогодні буде сильний вітер, холодно, вдень +6…+8 градусів.»Але хоч без дощу, хіба що ввечері», — порадувала синоптик.Як повідомлялось, жителів Києва та низки областей попередили про можливі підтоплення доріг та будинків. Загроза підтоплення ймовірна у період з 13 до 17 квітня.Нагадаємо, до кінця поточного тижня та на Великдень в Україні очікується дощова погода. Проте вже з понеділка встановиться суха та тепла погода.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected].