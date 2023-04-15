У Польщі з 17 по 19 квітня пройдуть командно-штабні навчання поліції з реагування на терористичну атаку.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Польщі.»Основна мета навчань — реагування поліції у разі виникнення кризової ситуації у вигляді теракту, пов’язаного з хімічною, біологічною, радіаційною або ядерною загрозою», — йдеться в повідомленні.Навчання організовано ГоловнимУ Польщі з 17 по 19 квітня пройдуть командно-штабні навчання поліції з реагування на терористичну атаку.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Польщі.»Основна мета навчань — реагування поліції у разі виникнення кризової ситуації у вигляді теракту, пов’язаного з хімічною, біологічною, радіаційною або ядерною загрозою», — йдеться в повідомленні.Навчання організовано Головним управлінням Національної поліції Польщі спільно з ФБР США. Захо управлінням Національної поліції Польщі спільно з ФБР США. Заходи триватимуть три дні, їх окремі елементи охоплюватимуть територію кількох воєводств.Наголошується, що організація навчань спрямована на координацію та взаємодію з іншими службами безпеки, а також на перевірку дій у разі загрози. Навчання польських поліцейських проходитиме в умовах, наближених до реальних.Раніше ми писали, що у Польщі затримали російських хакерів, які атакували європейські посольства. Повідомляється, що вони витягували інформацію з міністерств та дипломатичних устаноди триватимуть три дні, їх окремі елементи охоплюватимуть територію кількох воєводств.Наголошується, що організація навчань спрямована на координацію та взаємодію з іншими службами безпеки, а також на перевірку дій у разі загрози. Навчання польських поліцейських проходитиме в умовах, наближених до реальних.Раніше ми писали, що у Польщі затримали російських хакерів, які атакували європейські посольства. Повідомляється, що вони витягували інформацію з міністерств та дипломатичних установ країн Європейського Союзу та НАТО. Для цього вони розсилали елв країн Європейського Союзу та НАТО. Для цього вони розсилали електронні листи.Також у ЗСУ показали тренування українських військових на Leopard 2 у Польщі. Під час занять вони навчаються як правильно будувати танкові перешкоди та як їх проривати.Термінові та важливі повідомлення про війектронні листи.Також у ЗСУ показали тренування українських військових на Leopard 2 у Польщі. Під час занять вони навчаються як правильно будувати танкові перешкоди та як їх проривати.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.ну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.