Біля місця публічного виступу прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішиди стався вибух, голову уряду евакуювали.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.За попередніми даними, Кишида не постраждав. Повідомляється, що вибух стався у місті Вакаяма на півдні Японії, коли прем’єр-міністр Японії розпочав свою промову. Правоохоронці оперативно евакуювали людей із місця події. Невідомо, чи постраждав хтось унаслідок вибуху.Поки достеменно невідомо, що саме вибухнуло. Як пише Kyodo, йдеться про предмет, який схожий на димову шашку, або невелику трубу. Згідно з коментарями очевидців, людина, що кинула предмет, затримана.Прем’єр сховався в поліцейській дільниці, звідки вже вийшов після затримання передбачуваного винуватця події. Після інциденту, Кішида переніс місце свого публічного виступу з порту Вакаями на міський вокзал.Раніше ми писали, що прем’єр-міністр Японії ініціював серію міністерських зустрічей, прагнучи очолити обговорення низки питань, серед яких вторгнення РФ в Україну, проблеми з енергопостачанням та ін.Раніше ми писали, що уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти РФ, який забороняє експорт компонентів для авіації, космічної галузі, а також матеріали для виробництва дронів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]