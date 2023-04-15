Україна, Молдова та Румунія домовились про спільне протистояння російській пропаганді та дезінформації.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву міністрів закордонних справ та міністрів оборони трьох країн.В ній йдеться, що Росія активно використовує гібридні тактики для дестабілізації ситуації в Україні, Молдові та інших країнах.»Ми продовжуватимемо співпрацювати стільки, скільки буде необхідно, щоб підтримувати право вільно обирати власну зовнішню політику та альУкраїна, Молдова та Румунія домовились про спільне протистояння російській пропаганді та дезінформації.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву міністрів закордонних справ та міністрів оборони трьох країн.В ній йдеться, що Росія активно використовує гібридні тактики для дестабілізації ситуації в Україні, Молдові та інших країнах.»Ми продовжуватимемо співпрацювати стільки, скільки буде необхідно, щоб підтримувати право вільно обирати власну зовнішню політику та альянси, здійснювати законну самооборону, зміцнювати стійкість і заянси, здійснювати законну самооборону, зміцнювати стійкість і забезпечувати стабільність, безпеку та процвітання в нашому регіоні», — сказано в заяві.Нагадаємо, що в Держдепі США заявили, що Росія і Китай чітко узгодили свої дії щодо пропаганди і дезінформації з приводу війни в Україні.Термінові та важливі повідомлення про війбезпечувати стабільність, безпеку та процвітання в нашому регіоні», — сказано в заяві.Нагадаємо, що в Держдепі США заявили, що Росія і Китай чітко узгодили свої дії щодо пропаганди і дезінформації з приводу війни в Україні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.ну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.