Федеральна земля Баварія хоче продовжувати експлуатувати АЕС у Німеччині під власною відповідальністю.Про це заявив прем’єр-міністр землі Маркус Зедер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.За його словами, федеральна земля, в якій розташовані багато найуспішніших виробників-експортерів Німеччини, хоче, щоб федеральний уряд дозволив експлуатацію АЕС під власною відповідальністю.»Поки що криза не закінчиться і перехід на відновлювані джерела енергії не увінчається успіхом, ми повинні використовувати всі види енергії до кінця десятиліття. Баварія готова взяти на себе цю відповідальність», — заявив Зедер.Прем’єр-міністр також зазначив, що Баварія також хоче стати піонером у дослідженнях ядерного синтезу та побудувати власний дослідний реактор.Нагадаємо, що в суботу, 15 квітня, Німеччина вивела з експлуатації три останні атомні електростанції.Раніше, восени 2022 року, Німеччина відклала відмову від атомної енергетики, спочатку заплановану на кінець року, на три з половиною місяці – до 15 квітня. Рішення було покликане забезпечити безпеку постачання Німеччини в умовах енергетичної кризи.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.