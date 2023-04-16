Російські окупанти можуть маскувати вибухівку під побутові предмети та залишати їх у неочевидних місцях.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.»Часом замінованими є неочевидні місця, як-от береги річок, лісопаркові зони, дитячі майданчики, криниці. Також ворог ховає вибухові пристрої у будинках, маскує їх під побутові предмети і навіть мінує іграшки», — зазначають рятувальники.Зазначимо, що не варто наближатися до територій, поруч з якими є знак «Стоп мини» у вигляді черепа та схрещених кісток. Проте не всі заміновані ділянки мають такий знак. До того ж, небезпечні ділянки з біло-червоною смужкою без таблички «Стоп мини».ДСНС зібрало перелік потенційно небезпечних місць і територій. Зокрема, до них відносять: вулиці та дворики, де проходили бойові дії; воєнно-стратегічні локації там місцевості, як аеропорт чи полігон; об’єкти стратегічної інфраструктури; місцевість біля мостів, узбіччя доріг; воєнні контрольно-пропускні пункти; водні джерела, криниці, береги річок; поле, лісосмуги, ліси; кладовищі; тіла загиблих людей; дитячі іграшки.Повний перелік дивіться на ілюстраціях. Нагадаємо, раніше рятувальники розповідали, як краще ознайомити дітей з темою мінної небезпеки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.