Сьогодні вночі, 16 квітня російські війська обстріляли Запорізьку область.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької ОВА.Внаслідок обстрілу окупантів руйнувань зазнала церква та сусідні будівлі у місті Комишуваха Запорізького району.Також ворог обстріляв Запоріжжя, поцілив у зелену зону. Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі наразі встановлюються. На місці працюють фахівці.Раніше ми повідомляли, вночі, 16 квітня, у Запоріжжі пролунала серія гучних вибухів.Нагадаємо, Росіяни завдали авіаудар по Чернігівській області, влучили у підприємство.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.