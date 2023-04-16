Українські військові минулої доби знищили ворожий реактивний штурмовик Су-25.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.Також повідомляється, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також три по зенітно-ракетних комплексах.Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, 2 станції радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів. Раніше повідомлялося, що бійці окремої гірничо-штурмової бригади збили російський штурмовик Су-25 над населеним пунктом Берестового Донецької області із ПЗРК «Перун».Також раніше ми писали, що 6 березня в районі Бахмута Донецької області бійці Нацгвардії із бригади «Спартан» збили російський штурмовик Су-25.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]