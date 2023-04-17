Сьогодні, 17 квітня, в Україні у кількох регіонах очікуються дощі. Температура вдень підніметься до 18 градусів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.За даними карти, сильний дощ литиме на заході України, при цьому це не завадить днем температурі повітря піднятися, наприклад, в Ужгороді до +18 градусів. Хоча в тому ж Тернополі чи Чернівцях — максимум до +12.Невеликий дощ пройде і на півдні. Тут температура повітря вдень буде до +18 — у Криму і до +14 — у Херсоні та Миколаєві. В Одесі буде трохи холодніше — до +12. Опади будуть і у Житомирській, Рівненській, Кіровоградській, Вінницькій областях.На решті території — без опадів, але похмуро. Тут температура повітря не підніметься вище за +16 градусів. Як повідомлялось, вночі на понеділок, 17 квітня, у Сумській області очікувались заморозки. Вдарить мороз до -5 градусів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected].