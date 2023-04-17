Гороскоп на тиждень розповість про три знаки Зодіаку, яким неймовірно сильно пощастить в період з 17 по 23 квітня. У їхнє життя можуть увірватися кардинальні зміни, що перевернуть все з ніг на голову.Хто ці щасливчики зодіакального кола — в матеріалі Styler далі.Телець (21 квітня — 21 травня)Цей тиждень буде для Тельців легким і позитивним, адже багато питань вирішаться самі собою, без особливих зусиль. А деякі завдання просто втратять свою актуальність.Період з 17 по 23 квітня відмінний для нових знайомств, у тому числі романтичних. Чудовими днями стануть вівторок та неділя.Стрілець (23 листопада — 21 грудня)Найуспішнішими днями цього тижня для Стрільців стануть середа та четвер — очікується безліч динамічних та позитивних днів. Енергетика зашкалюватиме і варто її розподілити з розумом.Астрологи радять контролювати свої амбіції, а ще краще — заручитися надійною підтримкою.Риби (19 лютого — 20 березня)Для представників знаку весь тиждень буде дуже сприятливим у романтичному плані. Це стосується як можливості нових знайомств, так і покращення стосунків, які є вже зараз — є шанс досягти нового рівня довіри та близькості.З понеділка по середу вам радять займатися важливими справами, але реально оцінювати свої сили. Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку дуже сильно пощастить навесні 2023.Також читайте про 5 пар знаків Зодіаку, які можуть створити міцні і щасливі сім’ї.