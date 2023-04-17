Сьогодні, 17 квітня, в Швеції розпочинаються найбільші за останні 25 років військові навчання «Аврора 23″. Відомо, що участь в них візьмуть партнери країни, в тому числі, і Україна.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Збройних сил Швеції.Тренування будуть проводитись в повітрі, на землі та на морі, а до них будуть залучені армія, військово-морський флот, авіація та національна гвардія Швеції. Також відомо, що вони триватимуть до травня.Участь в навчаннях братимуть 14 країн та 26000 військових. Так, крім Швеції учасницями є США, Велика Британія, Фінляндія, Польща, Норвегія, Естонія, Латвія, Литва, Україна, Данія, Австрія, Німеччина та Франція.»Навчання є хорошим способом посилити, сигналізувати та перевірити наші військові можливості. Таким чином, проведення масштабних і розширених навчань є ключовим для створення міцнішого захисту», — зазначили у шведських Збройних силах.Нагадаємо, що у Швеції компанії з виробництва зброї нарощують потужності, щоб допомагати Україні.Також раніше ми писали, Швеція збільшить оборонні витрати, оскільки не виключає воєнного нападу на країну.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.