Сьогодні, 17 квітня, військово-морські сили США, Південної Кореї та Японії розпочали спільні навчання з протиракетної оборони в міжнародних водах Східного моря.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.Зазначається, що навчання проводяться на фоні зростання загрози зі сторони КНДР.В тренуваннях беруть участь три есмінці: південнокорейський Yulgok Yi I, американський USS Benfold і японський JS Atago. Всі вони оснащені оснащені американськими системами Aegis, які являють собою інтегровану мережу засобів виявлення ракет і їхнього ураженняПід час навчань країни відпрацюють виявлення та відстеження цілей та обмін інформацією в режимі реального часу.Нагадаємо, що 16 квітня прикордонний патруль Південної Кореї відкрив попереджувальний вогонь північнокорейським катером, що перетнув морський кордон країни.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.