Напередодні Великодня Україна повернула на підконтрольну територію літню жінку, яку росіяни незаконно вивезли в Генічеськ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.Так, у грудні минулого року до відомства звернулась жінка, що шукала свою літню матір. Виявилось, що вона залишилась на тимчасово окупованій території Херсонської області.»Пізніше з’ясувалося, що вона була тяжко поранена і її незаконно перемістили в Генічеськ. У співпраці з волонтерською організацією «Допомагаємо виїхати» стареньку вдалося вивезти з тимчасово окупованого міста через територію Росії та Білорусі», — йдеться у повідомленні.На кордоні з Білоруссю тяжкохвору жінку забрала швидка допомога і доставила її в Кривий Ріг до дочки.Нагадаємо, що 16 квітня Україна повернула з російського полону 130 людей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.