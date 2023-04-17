В Буркіна-Фасо група озброєних людей напала на військових та добровольців Сил оборони країни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.Згідно до заяви влади країни, напад стався на півночі країни неподалік селища Аорема. В результаті було вбито 40 людей та ще 33 зазнали поранень. Губернатор північного регіону Альберт Зонго заявив, що поранених було госпіталізовано. Тим часом місцеві ЗМІ повідомляють, що «десятки бойовиків були нейтралізовані» в ході операції після нападу.Нагадаємо, що 15 квітня, у столиці Судану та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. В результаті спроби військового перевороту в Судані загинули щонайменше 25 людей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.