В неділю, 16 квітня, берегова охорона Італії врятувала майже 600 мігрантів, що перебували на тральщику в Середземному морі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.Судно знаходилось приблизно у 270 км від узбережжя південно-східної Сицилії. Зазначається, що берегова охорона провела операцію з рятування, яка ускладнювалась погодними умовами.Далі мігрантів мають направити в Сицилію, до портів Аугусти та Катанії.Нагадаємо, що за перші три місяці 2023 року в центральному Середземномор’ї загиВ неділю, 16 квітня, берегова охорона Італії врятувала майже 600 мігрантів, що перебували на тральщику в Середземному морі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.Судно знаходилось приблизно у 270 км від узбережжя південно-східної Сицилії. Зазначається, що берегова охорона провела операцію з рятування, яка ускладнювалась погодними умовами.Далі мігрантів мають направити в Сицилію, до портів Аугусти та Катанії.Нагадаємо, що за перші три місяці 2023 року в центральному Середземномор’ї загинув 441 мігрант чи біженець.Так, нещодавно декілька човнів з мігнув 441 мігрант чи біженець.Так, нещодавно декілька човнів з мігрантами затонули біля узбережжя Тунісу, намагаючись потрапити до Італії.Термінові та важливі повідомлення про війрантами затонули біля узбережжя Тунісу, намагаючись потрапити до Італії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.ну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.