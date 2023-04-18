Минулої доби загарбники здійснили 57 обстрілів по території Херсонської області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.За його словами, росіяни випустили 342 снаряди з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів.Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та споруди дитячого оздоровчого табору Білозерської селищної громади та лінію електропередач у Чорнобаївській сільській громаді. Зазначається, що через російську агресію одна людина дістала поранення.А 15 квітня росіяни обстріляли Херсонську область 70 разів. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.