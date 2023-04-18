В Одесі таксист розхвалював перед пасажирами дії російських загарбників і виправдовував їх звірства в Україні, підтримував військову агресію проти нашої країни, та називав керівника Кремля Володимира Путіна «визначним політиком». Любителя «русского мира» було передано до СБУ.Про це передав одеський активіст Дем’ян Ганул у своєму Telegram.Про антидержавні тиради таксиста стало відомо громадськості після публікації в мережі відео, знятого місцевими жителями, яким довелося вислуховувати маячню зрадника.Так, таксист-«ватник» під час поїздки почав розповідати, що нібито РФ «не програла жодної війни», і начебто Україні «правильно та економічно вигідно» бути з країною-агресором, а не з Європою.Далі чоловік поділився своїми думками про війну РФ проти України, і почав стверджувати, що російські окупанти не скоюють воєнні злочини, а факти про численні звірства інтервентів начебто фейк.Таксист також заявив, що не вважає злочином зґвалтування російськими солдатами українських жінок та дітей, називаючи це «витратами війни».»У моєму розумінні Путін — один із найвидатніших політиків сучасності», — каже фанат «русского мира».

Тоді пасажири вирішили розголосити справу, щоб на ситуацію звернули увагу правоохоронні органи, і таксист-«ватник» отримав по заслугах.Так і сталося.»Негідник був встановлений та переданий до СБУ… Таксист-сепар отримав підозру за ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної збройної агресії РФ проти України та тимчасової окупації її території, глорифікація осіб, які чинили збройну агресію проти України, з використанням коштів) масової інформації, — Ред.)», — розповів Ганул.Тепер його долю вирішуватиме суд.Раніше повідомлялося, що в Одесі помітили «ватного» таксиста, який розповідав, нібито України немає.А також ми писали перед цим, що в Одесі стався черговий скандал через російську музику.